På prøve: Hollandsk familie flytter til nordjysk landsby

TREKRONER: Huset på Skolevænget 4 i Trekroner i Jammerbugt Kommune får snart nye beboere. En familie fra Amsterdam på to voksne og to børn flytter ind på fredag, og de er dermed den tredje familie i rækken, som skal bo på prøve i området.

Landsby på prøve var et projekt, der startede i 2015 med henblik på at skabe øget tilflytning til de små landsbyer og friste nye familier til at bo i Trekroner-området. Familien fra Holland havde hørt om kampagnen og rettede derfor selv henvendelse til Trekroner, for at høre om de kunne komme i betragtning til en gratis prøveperiode.

Bestyrelsen bag Liv i By og Skole i Trekroner besluttede derfor i maj, at investere i et permanent "tilflytterhus". Det tomme parcelhus, der ligger overfor Trekronerskolen, var ejet af Jammerbugt Kommune, og de indvilligede i at sælge boligen til borgerne i Trekroner.

Indvendig har blandt andet kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Birgit Mejlholm Kold, sørget for nymalede vægge.

De seneste uger har de frivillige i området haft travlt med at renovere ejendommen. Det er et ældre hus, og der var behov for at opdatere rammerne. Huset har blandt andet både fået nye vinduer, nyt køkken, fibernet, gulvtæppe, maling og udendørs terrasse.

Kim Pedersen, der også er halinspektør i Trekroner Landsbycenter, har været byggeleder og koordineret alle frivillige og arbejdsopgaverne:

Det har været et stort projekt for de frivillige. I skrivende stund er huset ikke helt færdigt endnu, men det bliver det.

Huset skal være prøve-hjem for den nye tilflytterfamilie i tre måneder. Men det er ikke kun huset, der er gratis. Familien får også sponsoreret bil, børnepasning, havehjælp og gratis idræt i Trekroner Idrætsforening.

Når familien kommer fredag eftermiddag, får den nøglerne til hus og bil overdraget af indbyggere fra området, som samtidig vil byde dem hjertelig velkommen, oplyser Anne Nøhr Ringgren på vegne af bestyrelsen i Liv i By og skole.

- Vi synes, at familien skal have en rigtig positiv opfattelse af, at det er et godt sted, som de har valgt at flytte til. Derfor har vi også arrangeret en særlig velkomst, hvor de kan hilse på nogle af borgerne, og dermed have ansigt på nogen, som de altid kan henvende sig til, hvis de er i tvivl om noget. En slags landsbyværter, der kan være behjælpelige og sikre, at familien falder godt til, siger hun.