På Toppedalskolen er det nu helt rart at gå på toilet

VESTHIMMERLAND: "Lugten er væk nu, og det gør toiletbesøget behageligt". "Man kan ikke høre dem ved siden af". "Man kan sidde i fred, uden at blive overrasket af ubehagelige "hilsner" fra nabokabinen".

Sådan lyder blot nogle af svarene i en ny rapport, som UCN har lavet om erfaringerne med de nye, intelligente skoletoiletter på Toppedalsskolens indskolingsafdeling i Vindblæs.

Rapporten, som har fået titlen "Tis og Trivsel", konkluderer bl. a., at op til til 90 pct. af samtlige elever, som bruger de nye skoletoiletter på Toppedalskolen, husker at vaske hænder, når de har været på toilet. Før de nye typer toiletter blev installeret det under 50 pct. af eleverne.

Samtidig er antallet af elever, der nu går på toilet i løbet af skoledagen, steget til 97 elever ud af skolens i alt godt 100 elever. Før lå dette tal langt under halvdelen.

- Som tallene viser, har der været alvorlige stressfaktor på de gamle toiletter. Det er derfor glædeligt, at de nye typer af toiletter skaber tryghed hos eleverne, og som noget nye har man indført animationsfilm i "hygejneøen", der gør, at eleverne nu synes, at det er sjovere at gå på toilettet og også bliver mindet om at vaske deres hænder, fremhæver Carsten Christensen, der som udviklingskonsulent i Vesthimmerlands Kommune har været en af pionererne i forbindelse med udviklingen af de nye skoletoiletter.

Hele konceptet, der er anvendt på Toppedalskolens afdeling i Vindblæs, vil nu blive videreført i en stor EU-ansøgning på 20 mio. kr. i samarbejde med Sverige, Polen, Letland, Litauen og Vesthimmerland.

Om ansøgningen om de mange millioner går igennem, forventes endeligt afklaret i løbet af efteråret 2018.

Samtidig arbejder kommunen videre med en udviklingsgruppe bestående af fire store virksomheder i Vesthimmerland, sundhedsklyngen Life Science Innovation og ErhvervVækst Himmerland omkring udvikling af håndfrie døre og låse - både til skoletoiletter, andre institutioner og bredt i byggebranchen.