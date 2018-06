På vej mod sommerferien: Vejrskift venter lige om hjørnet

HELE LANDET: Vi troede vel nærmest aldrig, det skulle få en ende. Sommervejret, som i de seneste mange uger har fået danskerne i at hoppe i badebukser og finde parasollen frem.

Men ifølge den seneste månedsprognose fra DMI, så skal vi til at vænne os til køligere vejr og byger flere steder.

Hvorvidt sommervejret så igen samler kræfter til skolesommerferien, er endnu uvist.

I denne uge er alt dog, som det har været et godt stykke tid. Solen skinner fra en næsten skyfri himmel og temperaturen holder sig et godt stykke over 20.

Men fra sidst på weekenden passerer en svag koldfront landet fra vest efterfulgt af lidt køligere vejr med byger. Så tager temperaturen et dyk til mellem 18 og 23 grader.

I næste uge er det også den temperatur, vi kan forvente - og en blanding af sol og byger. Ja, måske ligefrem kortvarige regnvejr, der stedvis kan være kraftige og med hagl og torden.

I uge 25 bliver udsigterne mere usikre. Det mest sandsynlige er, at den ustadige vejrtype holder sig frem til sankthans. Med andre ord typisk dansk sommervejr med sol og skyer og temperaturer på den lune side af normalen, men stadig med lidt mindre regn, end vi plejer.

Når skolesommerferien nærmere sig er det ikke udelukket, at vi igen får en ny portion gedigent sommervejr. Men den prognose er fortsat noget usikker.