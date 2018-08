På vej ud fra p-hus: Taget for spritkørsel

AALBORG: En 31-årig mand ville tirsdag aften køre sin bil ud fra parkeringshuset ved Friis i Aalborgs midtby.

Kom nåede dog ikke langt. En politipatrulje fattede mistanke til ham, da han "så lidt sløv ud bag rattet", som politiet formulerer det.

En alkometertest viste da også, at manden havde for høj promille - over 0,8. Så han blev taget med til blodprøve på sygehuset, skriver politiet i sin døgnrapport.

Samme skæbne overgik en 58-årig mand, som tidlig onsdag morgen var kørt til bageren på Kastetvej i Aalborg.

En politipatrulje fattede mistanke til ham, og da han pustede i alkometeret, viste det for meget. Så han måtte efterlade bilen og blev også taget med til blodprøve på sygehuset, fremgår det af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.