Massemorderen Manson er for svag til operationsbordet

Unikt sommerhus er bukket under

Vidner havde bemærket nummerpladen på den bil, som stak af efter påkørslen, og kl. 14.40 blev bilens ejer anholdt et andet sted i Frederikshavn. Politiet mener, at han påkørte den anden bil, mens han var beruset.

FREDERIKSHAVN: En 37-årig mand fra Frederikshavn blev lørdag eftermiddag anholdt og taget med til blodprøve, mistænkt for spritkørsel i forbindelse med et trafikuheld tidligere på dagen.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies