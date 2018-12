Påkørte dreng og stak af

THISTED: En 10-årig dreng var fredag morgen klokken 07.45 ved at krydse Fårtoftvej i Thisted ved et fodgængerfelt ved stisystemet til Rolighedsskolen.

Her blev hans cykel ramt at en sort BMW personbil og hvor føreren valgte at fortsætte.

Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser nu bilen eller vidner, som kan identificere bilen eller føreren.

Politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi fortæller, at drengen kunne se, at føreren var en mand.

Drengen slap med at slå sit knæ, da han og cyklen blev væltet omkuld af bilen.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.