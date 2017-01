DET INDISKE OCEAN: Pårørende til passagererne på flyet MH370, der under mystiske omstændigheder forsvandt i 2014, vil gøre et sidste forsøg op at få genoptaget eftersøgningen af flyet.

Anmodningen kommer i forbindelse med et møde mellem transportministre fra Malaysia og Australien søndag.

Torsdag indstillede australske, kinesiske og malaysiske myndigheder eftersøgningen i den sydlige del af Det Indiske Ocean. Der er gået næsten tre år, siden Boeing 777-flyet forsvandt 8. marts 2014 med 239 mennesker om bord.

- De pårørende til ofrene efter MH370 bønfalder den malaysiske regering til at genoverveje beslutningen om at indstille eftersøgningen på MH370, udtaler en talsmand for de pårørende i en skriftlig meddelelse.

- Personlige breve fra familiemedlemmer, der appellerer til en fortsættelse af eftersøgningen, vil blive overdraget til den malaysiske transportminister under hans besøg i Perth, tilføjer talsmanden.

Der er endnu ikke fundet spor efter det forsvundne fly i det 126.000 kvadratkilometer store område, man har afsøgt.

Fragmenter fra flyet er dog skyllet op på strande andre steder.

- Jeg kan godt forstå skuffelsen og frustrationen hos familierne, siger Australiens transportminister, Darren Chester, i en pressemeddelelse.

- Beslutningen om at indstille eftersøgningen i fraværet af nye beviser, der kan føre os på sporet af flyet, var ikke let af træffe, tilføjer han.

Darren Chester og den malaysiske transportminister mødes mandag med besætningen på Fugro Equator, der var det sidste skib, som forlod søgeområdet ud for den australske vestkyst.

/ritzau/AFP

Foto: Aero Icarus