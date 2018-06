Påvirkede bilister: Nedlagde stakit og påkørte Falck-transport

HIRTSHALS/FARSØ: En bilist kom et par timer efter midnat natten til tirsdag på afveje i Hirtshals. Bilisten kørte ind i et stakit, og vækkede selv husets ejer.

Bilisten fortalte, at han var beruset, og at han havde påkørt stakittet. Inden han løb fra stedet, fortalte han, at han ville løbe ned til sin far.

Ejeren af det ødelagte stakit kontaktede politiet, som rykkede ud til faderens adresse, hvor bilisten blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. Han har afgivet en blodprøve for at få promillen fastslået.

I Farsø var det en 38-årig bilist, som kom galt af sted. Bilisten var påvirket af euforiserende stoffer, da han påkørte en Falck transport.

Der skete kun materiel skade ved uheldet, men den 38-årige måtte efterfølgende aflevere en portion blod.