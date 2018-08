Påvirket bilist snuppede bagsædet - men den gik ikke

AALBORG: En 25-årig mand troede, at han havde begået en mindre genistreg, da han onsdag aften stødte på politiet i Aalborg.

Manden kom kørende i meget høj fart på Nytorv i Aalborg, da en patrulje fik øje på bilen, fortæller Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Bilisten kørte direkte forbi et "indkørsel forbudt"-skilt. Betjentene satte udrykning på patruljevognen og fulgte efter.

Den 25-årige mand havde dog ikke lyst til at snakke med politiet, så han kørte venstre om politibilen, fortsatte op over fortovet og drejede til højre ad Østerågade, hvor han standsede bilen og sprang om på bagsædet.

På den måde mente manden ikke, at politiet kunne vide, hvem der havde kørt bilen, da der jo ikke sad nogen bag rattet.

Deri tog han fejl. Betjentene så nemlig godt, hvem der kørte bilen.

Manden blev anholdt. Han er sigtet for at køre uden sele, køre på fortovet, køre i påvirket tilstand og for ikke at efterkomme politiets anvisninger.

Manden var desuden blevet frataget sit kørekort i ti år på grund af hashkørsel. Det blev han ligeledes sigtet for.