Påvirket bilist ville stikke af: Løbet op at politihund

AALBORG: En 24-årig mand valgte den forkerte politipatrulje, da han forsøgte at stikke af efter en mindre biljagt i Aalborg.

Der var nemlig tale om en civil hundepatrulje, og betjentene i patruljebilen sendte hunden efter den flygtende mand, som blev indhentet og stoppet af hunden, der bed sig fast i den 24-årige mand.

- Patruljen var blevet opmærksom på bilisten, der ikke kørte alt for sikkert. De kørte i en civil bil, men da de ville stoppe manden, havde han åbenbart ikke lyst til at tale med politiet. Derfor satte patruljen udrykningshornet og det blå blink til. Det fik dog ikke manden til at stoppe, før efter en kort biljagt, der endte i Holbergsgade i Aalborg, fortæller vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi.

Her forsøgte den 24-årige så at stikke af i løb, men han havde ikke opdaget, at der var tale om en hundepatrulje, så forsøget på at stikke af endte brat, da politihunden nappede lidt i ham.

- Han måtte omkring skadestuen på Aalborg Universitetshospital og behandles for biddene. Det viste sig, at han ikke havde kørekort,,og der blev også udtaget en prøve for at se om han var under påvirkning af euforiserende stoffer, konstaterer vagtchefen.

Den 24-årige er efter endt afhøring blevet løsladt igen, men kan se frem til et retsligt efterspil med sigtelser for både kørsel uden kørekort, for at forsøge at stikke af fra politiet og flere andre færdselsforseelser i forbindelse med biljagten og anholdelsen.