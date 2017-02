DANMARK: Hotelbranchen kan glæde sig over, at antallet af overnatninger på danske hoteller gik frem sidste år.

Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse rundede hotellerne lige præcis 15 millioner overnatninger, svarende til en fremgang på fire procent.

Fremgangen er dog ikke fordelt jævnt over hele landet.

I Region Hovedstaden og på Sjælland opnåede man således en vækst på tre procent, mens det i det øvrige Danmark blev til en fremgang på seks procent.

Også feriecentrene har haft et godt år. Her steg antallet af overnatninger med fem procent, og her var væksten fordelt ligeligt både vest og øst for Storebælt.

Til gengæld oplevede de danske campingpladser en lille tilbagegang på 10.000 overnatninger ud af godt 11 millioner overnatninger.

Endelig var der fremgang på lystbådehavnene på to procent. Her blev der foretaget 917.000 overnatninger i 2016.

Sammenholder man tallene med den rekord i antallet af overnatninger i feriehuse, der blev sat sidste år, nåede dansk turisme for første gang i år over 50 millioner overnatninger.

Det glæder Mette Feifer, der er markedsdirektør i Dansk Erhverv. Hun tror på yderligere fremgang de kommende år.

- Vi ved, at der er udsigt til yderligere vækst, da den internationale turisme vokser. Dette er vores nordeuropæiske konkurrenter også opmærksomme på, og flere af dem gør det bedre end os.

- Derfor ser vi et stort behov for, at politikerne prioriterer turisme og sikrer vores virksomheders konkurrenceevne.

- Til gengæld kan vi love, at erhvervslivet vil være med til at sikre vækst og velstand, siger hun i en kommentar.

Mette Feifer glæder sig over, at tyskerne i stigende grad vælger Danmark som feriedestination.

Til gengæld er hun bekymret over, at antallet af svenske gæster står stille, mens antallet af nordmænd, der holder ferie i Danmark, går tilbage.

/ritzau/