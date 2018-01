Pæn interesse for lukket kro

TYLSTRUP: - Vi forsøger at se, om vi kan få det solgt hurtigt, siger Hanne Bruun Jacobsen, administrerende partner hos advokatfirmaet Advodan, som fører Luneborg Kros konkurssag.

Hun kalder interessen for kroen for "pæn", trods det, at der endnu ikke er kommet det, hun kalder for et seriøst bud.

Såfremt der bliver fundet en køber, spår Hanne Bruun Jacobsen, at tidsrammen bliver kort:

- Hvis jeg får tilbud ind, der er til at arbejde med, så taler vi få uger til overtagelse, siger hun og forklarer, at hvis der ikke kommer sådan et tilbud, så er næste skridt at forsøge sig igennem ejendomsmægler.

Luneborg Kro var i efteråret til salg ved ejendomsmægler, men der blev det altså ikke til noget salg. Hvis det heller ikke lykkes denne gang, ender sagen sandsynligvis i en tvangsauktion.

Kroen kan dø

Nuværende indehavere af kroen er en gruppe af fortrinsvist lokale, der købte den i 2014, da den også dengang måtte lukke.

Hanne Bruun Jacobsen siger, at der ikke er en lignende investorgruppe i sigte. Hun ved faktisk endnu ikke, om der overhovedet bliver drevet krovirksomhed i tilfælde af et salg:

- Nogle af de interesserede vil drive kro, mens nogle andre er interesserede i at bruge det til andre formål, siger hun.