Pak mobilen væk - politiet øger fokus fra mandag

NORDJYLLAND:Politiet har fra mandag og resten af uge 46 ekstra fokus på uopmærksomhed i trafikken. Det er især brugen af håndholdt mobiltelefon, som politiet ønsker at slå ned på.

Samtidig kommer Rådet for Sikker Trafik med en landsdækkende kampagne i 53 kommuner, der sætter fokus på, hvor farlig uopmærksomhed i trafikken er.

Det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

- Vi kan se, at der stadigvæk er alt for mange bilister, der sidder med deres mobiltelefon, når de kører bil, siger Lisbeth Sahl Bauditz, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Tal fra Rigspolitiet viser, at der i årets første 10 måneder blev uddelt knap 19.000 klip i kørekortet for brug af håndholdt mobil bag rattet.

En undersøgelse blandt danske bilister, som analysebureauet Wilke har gennemført, viser at 91 procent af bilisterne finder det uacceptabelt at taste på sin mobil, mens man kører bil.

Det er dog kun 74 procent af bilisterne, der svarer, at de aldrig skriver eller taster på sin mobil, når de kører.

- Der er en uoverensstemmelse mellem den holdning, vi siger, at vi har, og så det vi gør ude i trafikken.

- Det viser også, at det her med at være uopmærksom er en ting, der er rigtig svær, siger Lisbeth Sahl Bauditz.

Hun peger også på, at der gennem de senere år er kommet flere ting til, der har gjort det endnu sværere for danskerne at holde fokus i trafikken.

- Vi kan også se, at mobiltelefonen har fået en lillesøster i smartwatchet. Der en femtedel af befolkningen, der har et smartwatch siddende på deres arm, der kan det samme, som en mobiltelefon kan.

- Så de ting, der gør, at vi er uopmærksomme, når vi kører bil, er desværre stigende. Det er derfor, at det er vigtigt, vi sætter fokus på det her, og at politiet bakker op om kampagnen ved at lave kontroller, siger Lisbeth Dahl Bauditz.

Hvis politiet fanger dig med fingrene på mobilen eller dit smartwatch, mens du kører, kan du se frem til et klip i kørekortet. Derudover koster det en bøde på 1500 kroner samt 500 kroner til Offerfonden.

/ritzau/