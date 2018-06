Kriminelle ned til 10 år kan nu straffes

DANMARK: Regeringen, DF og S er enige om at oprette et ungdomskriminalitetsnævn, der skal afgøre sager, der involverer børn og unge mellem 10 og 17 år.

Det sker som del af en ny pakke, der skal styrke indsatsen for unge kriminelle.

Den kriminelle lavalder er fastholdt på 15 år, understreger justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der fredag præsenterede aftalen foran Justitsministeriet.

- Jeg er glad for, at vi har lavet en aftale om en ny ramme omkring indsatsen mod ungdomskriminalitet.

- Den kriminelle lavalder er fortsat 15 år. Men der er gruppe unge på 10-15 år, der begår meget hård kriminalitet. Dem skal vi sætte ind overfor, sagde Søren Pape Poulsen foran Justitsministeriet fredag.

Op til aftalen var forhandlingerne kritiseret for, at der var lagt op til at kriminalisere børn og spærre dem inde. Det mener Søren Pape Poulsen ikke er tilfældet i aftalen.

- Dommedags profetier om børn i fængsel, det er ikke os. Vi vil genre hjælpe disse børn. Børn skal have et godt liv, sagde Søren Pape Poulsen.

Det såkaldte Ungdomskriminalitetsnævn skal bestå af både en dommer og repræsentanter fra kommunernes sociale indsats. Aftaleteksten fokuserer på, at børn og unge skal mærke konsekvens af deres handlinger.

Nævnet kan udstede en række sanktioner, blandt andet at anbringe børn og unge i lukkede institutioner.

- Straf i stedet for forebyggelse

Aftalen beskriver, at parterne mener, at kommuner ikke har nok fokus på børns kriminalitet, men fokuserer for meget på den sociale indsats.

- Det betyder, at barnet eller den unge ikke ansvarliggøres i tilstrækkelig grad for sin kriminelle adfærd, står der i aftalen.

Forud for aftalen blev Enhedslisten, Alternativet, De Radikale og SF efter eget udsagn "smidt ud" af forhandlingerne. De ville ikke straffe børn ned til 10 år.

- Jeg er alvorlig bekymret for, at man vil nedprioritere den sociale indsats. Så bliver de straffet, i stedet for det som i virkeligheden virker - nemlig forebyggelse, sagde retsordfører for Alternativet Josephine Fock.

Før valget i 2015 meldte de fire partiledere i blå blok ud, at de ønskede at sænke den kriminelle lavalder til 12 år.

Siden har Søren Pape Poulsen efter eget udsagn ladet sig overbevise af gode argumenter for at forslaget ville gøre mere skade end gavn i forhold til at stoppe de kriminelles løbebane.

Dansk Folkeparti ønsker fortsat, at den kriminelle lavalder skal sænkes til 12 år.

Men retsordfører Peter Kofod Poulsen understreger, at regeringens støtteparti nu vil afvente og se resultaterne af ungdomskriminalitetsnævnets arbejde.

