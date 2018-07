Pallesen: For mange udfald i sidste sæson

FODBOLD: Kristoffer Pallesen fik 90 minutter på banen, da AaB i sidste uge åbnede superligasæsonen med en 1-0-sejr ude over SønderjyskE, og igen fredag ser højrebacken ud til at være med fra start, når det hjemme på Aalborg Portland Park gælder et opgør mod FC Midtjylland.

Dermed har Kristoffer Pallesen fået sin startplads tilbage, efter at han mod slutningen af sidste sæson ofte måtte tage til takke med en plads på bænken.

- Jeg har fået nogle chancer foræret af, at mine to konkurrenter har været ude med skader, og de chancer har jeg forsøgt at gribe, og det kan jo ikke have været helt galt, når jeg nu fik lov at starte inde i den første kamp, siger Kristoffer Pallesen.

Højrebacken blev sidste sommer købt i Viborg, men han var ikke tilfreds med sin første sæson i AaB.

- Man skal jo altid stræbe efter at være bedre i morgen, end man var i går, men frem for alt skal jeg blive mere stabil. Der var for mange udfald i sidste sæson, og det var nok også det, der gjorde, at jeg endte på bænken, siger Kristoffer Pallesen, der især gerne vil forbedre sig på et parameter.

- Jeg blev hentet til, fordi jeg også skulle bidrage offensivt, og det har der ikke været for meget af, så i den del af spillet skal jeg lægge på, siger Kristoffer Pallesen.