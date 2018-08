Pallesen: Vi er ikke jubelidioter

FODBOLD: AaB indtager efter fem spillerunder en delt førsteplads i Superligaen - side om side med FC København. Men aalborgenserne løber ikke rundt med armene over hovedet. Det forsikrer højrebacken Kristoffer Pallesen i kølvandet på søndagens 1-0-sejr over FC Nordsjælland.

- Vi er ikke jubelidioter, så vi ved godt, at det her skal blive meget bedre. Vi har større forventninger til os selv, end det vi leverede især i første halvleg. Men en sejr er en sejr, og det handler jo først og fremmest om at få pointene i banken. Nu har vi 12 point efter fem kampe, og det er da egentlig meget godt.

Kristoffer Pallesen mener, at basen i AaB i er så god, at det alligevel giver en god portion optimisme.

- Vi ser altså solide ud defensivt og er rigtig svære at skabe chancer mod. Det er et godt udgangspunkt, og hvis vi så kan finde det gode spil senere, kan det blive rigtig godt. Og det tror jeg på vi kan, for vi arbejder rigtig hårdt til træning og sæsonen er lang endnu, siger han.