Panelin Borg træner med hos Aalborg Pirates

ISHOCKEY: Aalborg Pirates havde fredag eftermiddag første træning frem mod den nye sæson.

Flere nye spillere er kommet til, men der var også et særdeles velkendt ansigt blandt spillerne.

Victor Panelin Borg, hvis kontrakt egentlig er udløbet, trænede nemlig med. Selvom planen var, at svenskeren skulle prøve kræfter med en udenlandsk klub, er hans situation endnu uafklaret.

- Victor har en ambition om at komme til en større liga. Men vi har selvfølgelig sagt, at vi gerne vil lave en aftale med ham, hvis det skulle glippe. Derfor er vi også behjælpelige med, at han kommer på is her og nu. Så må vi bare krydse fingre for, at det ikke går så godt for ham, siger sportschef i Aalborg Pirates Ronny Larsen med et smil.

Ronny Larsen kan endnu ikke løfte sløret for, om der kommer flere transfers inden sæsonen går i gang.

- Det hele kommer lidt an på Victors situation. Vi vil gerne have en back mere til klubben, men lige pt. kommer der ikke til at ske mere. Måske senere i sæsonen, hvis økonomien er til det, siger Ronny Larsen