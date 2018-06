Nu kan du snart få pant på endnu flere flasker

KØBENHAVN: Snart kan man aflevere nye typer emballage i supermarkedernes pantautomater og få klingende mønt retur.

Regeringen udvider pantsystemet med saft- og juiceflasker af glas, plastik og metal. Det sker med virkning fra 1. januar 2020.

Det oplyser miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) på et pressemøde.

Fra 2020 pålægges produkterne pant på en krone for glasflasker og dåser under en liter, 1,5 kroner for plastikflasker under en liter og tre kroner for al emballage mellem 1-20 liter.

Det er samme niveau som de nuværende pantflasker. Pengene kan fås retur, når emballagen afleveres i butikken.

Færre flasker ender i naturen

Den konservative miljøordfører Mette Abildgaard (K) glæder sig på Twitter over tiltaget, som De Konservative tidligere har foreslået.

- Vi sagde samtidig, at vi ville presse på for at gøre det til regeringens politik! Det er nu lykkes - nu kommer panten endelig, skriver hun.

Også Danmarks Naturfredningsforening er tilfreds med udsigten til, at færre flasker vil havne som skrald i naturen.

- Når flasker har en værdi, ender de ikke så ofte i naturen.

- Miljøministerens udvidelse kan forhåbentlig give incitament til danskerne om at aflevere plastflasker til genanvendelse og aldrig smide dem i naturen, siger foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding, i en pressemeddelelse.

