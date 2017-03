KØBENHAVN: Det er en stor dag for de nye politikadetelever, som står på rad og række i den store gymnastiksal på politiskolen.

Og selv om optaget af elever ikke blev så stort som ventet, så er det en stolt justitsminister, der går på talerstolen og byder de nye elever velkommen.

- I dag er en ny begyndelse for os alle sammen. Og det er en ny begyndelse for vores politi, som får tilført ny kræfter, lyder det fra talerstolen.

- Vi har brug for jer, og i fremtiden vil politiet være ét korps, siger han og henviser til den omstridte diskussion og tanke om et A- og B-hold inden for politiet.

- Det er ikke bare forkert. Det er direkte uanstændigt overfor en ny og vigtig medarbejdergruppe, som får politimyndighed, og som Danmark er afhængig af, hvis vi fortsat skal være et af de mest trygge lande.

- Med politikadetterne skaber vi også en ny rekrutteringskanal til politiets basisuddannelse. Når i står her i dag, så er det jo fordi, I har klaret en hård prøve, som består af samme høje krav, der gælder for politiets basisuddannelse.

Foran ministeren står 55 nye politikadetelever klar på deres første skoledag. Målet var 125 nye elever, men over halvdelen - 57 procent - klarede ikke den fysiske prøve.

Men trods det lave optag, er ministeren fortrøstningsfuld.

- Optaget var ikke så stort som ventet, men det er mit håb, at nogle af jer efterfølgende får interesse for at fortsætte jeres karriere som politibetjent, siger han.

Efter seks måneders uddannelse får de 55 nye kadetter uniformer og ret til at bære våben på lige fod med deres længere uddannede kolleger i politikorpset, som til sammenligning tager to år.

Kadetterne får dog ikke samme opgaver og skal primært aflaste ved at stå for bevogtning, grænsekontrol og transport af personer i politiets varetægt.

Den nye politiuddannelse blev vedtaget som del af finansloven i et forsøg på at komme problemet med et stigende antal overarbejdstimer i politikredsene til livs.

Blandt de 55 elever er fem kvinder.

