Pape vil hjælpe butikker til at dele overvågningsbilleder

DANMARK: Butikker skal fremover have bedre mulighed for at advare hinanden om røvere og tyveknægte.

Det mener justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Derfor vil Pape ændre loven, så det bliver muligt for butikkerne at dele overvågningsbilleder med hinanden i et internt it-system.

- Det er dybt ubehageligt som erhvervsdrivende at blive udsat for tyveri eller røveri.

- Derfor er jeg glad for, at vi nu kan hjælpe de erhvervsdrivende med at advare hinanden om formodede gerningsmænd, siger Pape i en pressemeddelelse.

Fredag har Pape sendt et lovforslag i høring. Det giver erhvervsdrivende mulighed for at dele overvågningsbilleder for at forhindre grove eller organiserede tyverier.

Initiativet er udarbejdet efter dialog med Dansk Erhverv, oplyser ministeriet.

Erhvervsliv tilfreds

Hos Dansk Erhverv er man tilfreds.

- Det er et stort og vigtigt skridt i krigen mod tyve og andre kriminelle i detailhandel.

- Initiativet vil sikre større tryghed for medarbejderne og mindske tabet for butikkerne, siger Henrik Lundgaard Sedenmark, der er chefkonsulent i Dansk Erhverv, i en skriftlig kommentar.

Politiets rolle er fortsat vigtig, understreger Pape.

- Det er naturligvis politiets opgave at efterforske og anholde de kriminelle, ligesom det også er politiet, der skal vurdere, om der skal offentliggøres signalementer eller andre oplysninger, der skal føre frem til en gerningsperson, siger Pape.

Skal ikke hænges ud offentligt

Et internt it-system har tydelige fordele, mener justitsministeren.

- Det kan nemlig være meget indgribende at blive hængt ud som lovovertræder i offentligheden, for eksempel på sociale medier eller andre steder på internettet.

- Derfor er det en god løsning, vi har fundet, så butikkerne kan dele billederne med hinanden, uden at man samtidig risikerer at hænge folk ud i offentligheden, siger Pape.

Der er betingelser, som skal være opfyldt, før en butik kan dele overvågningsbilleder.

For eksempel skal der være tale om billeder af en eller flere formodede gerningspersoner, som har begået eller forsøgt at begå berigelseskriminalitet. Eller lignende af en vis grovhed mod den erhvervsdrivende, oplyser ministeriet.

Der lægges op til, at lovændringen træder i kraft 25. maj.

