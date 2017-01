HELE LANDET: Hvis naboer oplever gener eller utryghed fra en rockerborg, skal kommunerne have mulighed for at forbyde, at ejendommen bruges som samlingssted for rockere. Det mener regeringen og justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Justitsministeren har torsdag modtaget en betænkning fra Rockerborgsudvalget. Herfra vil ministeren føre særligt et element over i en rocker- og bandepakke, som vil blive præsenteret senere.

- Man laver det sådan, at kommunerne kan gå ind og lukke rockerborge som samlingssteder, siger Søren Pape Poulsen.

Med hjemmel i loven

Tidligere har kommuner forsøgt at lukke rockerborge i boligkvarterer. Eksempelvis har Københavns Kommune forsøgt at forbyde en rockerborg i et boligkvarter i Vanløse.

Kommunerne er dog blevet bremset af en mangel på hjemmel i loven til at smide rockerne ud. Den vil justitsministeren give dem nu.

Det skal ifølge Søren Pape Poulsen ske gennem en ændring i planloven.

Den skal betyde, at hvis kommunerne konstaterer en kombination af meget trafik, uro, larm, chikane af naboerne eller utryghed, kan den fjerne tilladelsen til at forsamles på ejendommen.

Det samme er tilfældet, hvis der sker angreb på huset, som udgør en fare for naboerne.

- Hvis kommunen først beslutter, at her kan man ikke forsamles, og det fortsætter, kan man enten som ejer eller lejer blive straffet, siger Søren Pape Poulsen.

Målrettes rockerborge

Justitsministeren har ikke lagt sig fast på præcis, hvad straffen skal være. Det vil blive fremlagt i en samlet rocker- og bandepakke, fortæller han.

Regelændringen skal målrettes rockerborge, der befinder sig i boligkvarterer.

- Man kan ikke forhindre folk i at købe et hus og bo der. Men vi kan forhindre, at det er et samlingssted for kriminelle, hvis en række betingelser er opfyldt, siger justitsministeren.

Det konkrete lovforslag vil blive fremlagt i indeværende folketingsår, skriver DR Nyheder.

