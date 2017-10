Pape vil straffe overgreb mod børn til evig tid

DANMARK: Gerningsmænd til seksuelle overgreb mod børn skal kunne straffes, så længe de lever.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil med en ny lovpakke øge retfærdigheden for børn, der er blevet misbrugt seksuelt.

Derfor foreslår han, at forældelsesfristen for strafansvar ophæves.

- Overgreb mod børn er en grusom forbrydelse, der sætter spor i barnets fremtidige liv. Vi har derfor en forpligtelse til at sikre, at ofrene for disse forfærdelige forbrydelser oplever en større grad af retfærdighed i deres møde med retssystemet, udtaler Søren Pape í en skriftlig kommentar til Ritzau.

I Børns Vilkår er der tilfredshed med forslaget.

- Vi kan kun bifalde, at der åbnes for at kunne retsforfølge personer, der har begået et overgreb - også selv om det er sket for mange år siden, siger direktør Rasmus Kjeldahl.

Loven om forældelsesfrister i sager om seksuelt misbrug er flere gange forlænget. Senest i 2013, hvor det blev bestemt, at børn, der er blevet udsat for overgreb, da de var under 18 år, i visse tilfælde kan få deres sag prøvet, indtil de fylder 36 år.

Dermed er der ifølge forsvarsadvokat og formand for Advokatrådets straffelovsudvalg Karoline Normann allerede taget hensyn til, at nogle ofre først som voksne er i stand til at erindre eller tale om fortiden.

Karoline Normann advarer mod at afskaffe forældelsesfristen, fordi det kan betyde flere forkerte afgørelser ved domstolene.

Det gælder i sager, hvor en skyldig frifindes på grund af manglende beviser, ligesom en ændring af loven øger risikoen for, at flere uskyldige kan blive dømt.

Børns Vilkår er enig i, at manglende beviser kan gøre det svært at dømme gerningsmændene. Men det vigtigste er, at det ikke længere er forældelsesfristen, der afgør, om en sag kommer for.

- Det hører med til at leve i et retssamfund, at ingen kan dømmes på tilfældige anklager. Men det er vigtigt, at en gerningsmand ikke skal kunne reddes af en forældelsesfrist, siger direktør Rasmus Kjeldahl.

Han ser gerne, at regeringen går skridtet videre og også afskaffer forældelsesfristerne i sager om vold.

