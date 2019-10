Papkort til NemID vil blive udfaset efter næste år

KØBENHAVN:Når danskerne skal tjekke netbank, borger.dk eller handle på nettet efter næste år, vil det blive uden at gøre brug af nøglekortet i pap fra NemID.

Papkortet vil nemlig blive udfaset fra 2021. Det fortæller Adam Lebech, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.

Udfasningen af kortet sker i forbindelse med, at den næste generation af NemID, nemlig MitID, vil blive indført.

- Når vi indfører MitID fra 2021, så vil vi begynde udfasningen af nøglekortet. Så vil alle danskere blive flyttet til ny løsning, som er en app eller en anden løsning, siger han og tilføjer:

- Der kommer også løsninger for dem, der ikke er trygge ved smartphones, samt blinde og svagtseende.

Styrelsen oplyser, at over 1,8 millioner danskere i dag bruger NemID over app i stedet for papkortet, mens 3,2 millioner danskere, der har et NemID, ikke gør.

- Det er faktisk kun halvandet år siden, at vi lancerede nøgleappen, og vi nærmer os 1,9 millioner unikke brugere. Vi synes, at det har været en fantastisk modtagelse, siger Adam Lebech.

Samtidig ønsker han, at flere danskere går over til den digitale løsning.

- De 3,2 millioner dansker, som ikke bruger nøgleappen, skal vide, at her er der altså et alternativ, der er nemt og sikkert - og som kan gøre hverdagen lidt lettere, siger Adam Lebech.

Samme holdning deler Michael Busk-Jepsen, der er digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, som er en del af det offentlig-private samarbejde om NemID.

Nøgleappen er en stor succes blandt de danskere, der allerede bruger den. Vi kan se, at de danskere, der har appen, bruger NemID langt mere end andre.

- Det vil sige, at de får endnu mere ud af de løsninger, som vi i bankerne og det offentlige tilbyder. Derfor håber vi, at endnu flere vil bruge den, siger han.

/ritzau/