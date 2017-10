Par dømt: Krammede i bilen

TUNESIEN: En 33-årig fransk mand og en 44-årig tunesisk kvinde er ved en appeldomstol i Tunesiens hovedstad, Tunis, blevet idømt fængselsstraffe for at opføre sig uanstændigt i offentligheden.

Det sker, efter at manden og kvinden i en bil blev stoppet af politiet i en forstad til Tunis 1. oktober. Parret hævder, de to blot krammede, mens politiet påstår, at de var nøgne og i gang med en seksuel handling.

Parrets advokat, Ghazi Mrabet, har tidligere fortalt, at manden og kvinden var kørt ind til siden for at diskutere deres kørerute.

Efter massiv kritik på sociale medier og i pressen af hændelsen fik parret ved appeldomstolen en mildere straf end den, der blev udmålt ved en domstol 4. oktober.

Manden er således blevet idømt fire måneders fængsel for uanstændig opførsel i offentligheden og for at nægte at adlyde politiet. Kvinden har fået to måneders fængsel for offentligt at opføre sig uanstændigt.

Oprindeligt lød straffen til manden på fire en halv måneds fængsel, mens kvinden i første omgang fik tre måneders fængsel.

Under retsmødet onsdag brød den tunesiske kvinde sammen i gråd, da retspræsidenten oplæste en beskrivelse fra politiet, som påstår, at parret havde gang i en seksuel handling, da det blev stoppet.

Kvinden har forklaret, at hendes ven ganske enkelt tog hende i sine arme, da politiet pludselig henvendte sig og bad dem om at komme ud af bilen.

Den franske mand har bekræftet over for en dommer, at han forsøgte at filme betjentene for efterfølgende at kunne klage over deres opførsel.

Flere end ti forsvarsadvokater har argumenteret for frifindelse af parret. De fleste af advokaterne har arbejdet gratis på sagen, som har vakt vrede i Tunesien over politiets opførsel.

Forsvaret har desuden påpeget talrige mangler i sagen. Blandt andet afhøringer på arabisk, som franskmanden, der er af algerisk oprindelse, ikke forstår.

