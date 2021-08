Paradise-Pernille skal undervise i jura på Aalborg Universitet

AALBORG:Pernille Nygaard, som du måske bedst kender fra reality-programmer som Paradise Hotel og Mig og min mor, skal fra det nye studieår undervise jurastuderende på Aalborg Universitet. Det skriver Ekstrabladet i dag.

- Jeg glæder mig bare til at komme i gang med at undervise igen. Jeg har undervist før, godt nok på folkeskole-niveau, så det bliver da lidt anderledes at undervise jurastuderende. Men jeg glæder mig da bare til at komme i gang med at undervise og blive en del af undervisningsteamet på universitetet, forklarer hun til Ekstrabladet.

Det bliver i faget skatteret, den nu 30-årige tidligere reality-deltager fra Frederikshavn skal undervise kandidatstuderende i.

- Det afsluttede jeg i december sidste år. Men jeg tænker, at jeg skal til at læse op på faget igen. Jeg synes, at det er et utroligt spændende fag. Men skatteret ændrer sig meget i takt med lovgivningen og det udvikler sig konstant, og der er altid noget nyt på området, så jeg skal lige være helt opdateret, fortæller hun til Ekstrabladet.

Pernille blev i Paradise Hotel særligt kendt for sine sjove og uheldige bemærkninger, og Tobias Dybvad brugte flittigt klip fra programmet Mig og min mor, hvor Pernille deltager sammen med sin mor Jane, til sit populære TV2 Zulu-program Dybvaaaaad.