Nordjysk parasport-ildsjæl hædres med idrætspris

Mette Bock (LA) overrakte mandag Kulturministeriets Idrætspris til parasportens Karl Vilhelm Nielsen.

NORDJYLLAND: Igennem flere årtier har nordjyske Karl Vilhelm Nielsen kæmpet for, at personer med handicap får bedre mulighed for at dyrke idræt i Danmark.

Det er et enestående bidrag til dansk idrætsliv.

Sådan lyder de hædrende ord fra kulturminister Mette Bock (LA), som mandag overrakte Kulturministeriets Idrætspris til Parasport Danmarks forhenværende formand igennem 38 år.

Ildsjælen Karl Vilhelm Nielsen

- Gennem sit arbejde for parasporten har ildsjælen Karl Vilhelm Nielsen formået at løfte dens anerkendelse.

- Han har kæmpet for, at det skal være en del af vores almindelige organiserede idrætsliv, og at vi også er med på den internationale scene.

- Og han har kæmpet for en helt basal forståelse for, at mennesker med handicap har fuldstændig samme behov som andre mennesker - herunder også at kunne udøve idræt, siger Mette Bock.

Den 74-årige ildsjæl er blevet indstillet af idrætsforbundet Parasport Danmark, som han selv var med til at stifte i 1971.

44 år i bestyrelsen

I 44 år har Karl Vilhelm Nielsen, der som følge af polio er dårligt gående, siddet i forbundets bestyrelse, mens han i 38 af dem og frem til i år har været formand.

Foruden sit forbundsarbejde har han selv været en aktiv idrætsudøver. Karl Vilhelm Nielsen har fire gange repræsenteret Danmark ved de paralympiske lege og været på landsholdet i både kørestolsbasket og kørestolsrugby.

Det er en meget bevæget og noget overrasket prismodtager, der under store klapsalver modtog prisen for "en exceptionel idrætspræstation eller indsats for idrættens verden" og en dertilhørende check på 100.000 kroner.

– Jeg blev helt blæst bagover

- Jeg ser prisen som en forlængelse af det arbejde, som vi har gjort i mange år. Jeg siger vi, fordi det er et arbejde, der er løftet i fællesskab af forbundet, frivillige idrætsledere og atleterne, siger han ydmygt.

- Jeg gik lidt i stå, fordi kulturministeren blev ved med at sige pæne ord. Jeg blev helt blæst bagover. Umiddelbart blev jeg meget overrasket.

- Og så blev jeg lidt stolt over at modtage den. Jeg ved, hvem der tidligere har modtaget prisen, og hvem der ellers var nomineret, siger Karl Vilhelm Nielsen.

12 kandidater

I alt var 12 andre kandidater indstillet til prisen.

Karl Vilhelm Nielsen var blandt andre oppe imod tennisspilleren Caroline Wozniacki, Dansk Sejlunion og Kronprins Frederiks såkaldte "Royal Run" i anledning af den kommende regents 50-års fødselsdag.

I årenes løb har blandt andre kvindelandsholdet i fodbold, dopingforsker Bengt Saltin samt foredragsholder Ditlev Traasdahl, der er forhenværende dopingmisbruger og bodybuilder, modtaget Kulturministeriets Idrætspris.

Selv om parasportens ildsjæl har lagt formandsposten på hylden, er han langt fra færdig med at engagere sig:

- Jeg giver en hjælpende hånd en gang imellem i parasporten, hvis der er brug for det. En gang imellem kontakter de mig, og det er jeg glad for.

- Parasporten er en del af mit dna, så det slipper jeg ikke, siger Karl Vilhelm Nielsen.

