SÆBY: Rækkehuse er ikke i høj kurs på boligmarkedet i Sæby. Men det er parcelhusgrunde, hvis beliggenheden er god. Derfor skal et stort areal ved Frederikshavn Boligforenings afdeling Sæby Strand nu udstykkes til parcelhuse i stedet for rækkehuse. Selv om flere af naboerne er imod.

Det nye parcelhusområde er en del den nedlagte Sæby Strand Camping. Da campingpladsen blev lukket, udarbejdede ejerselskabet I/S Nordstrand i 2008 en samlet plan for hele området med både etageboliger, parcelhuse og rækkehuse.

Området lige oven for kystskråningen blev udlagt til parcelhuse med havudsigt. Bebyggelsesplanen for rækkehusene på selve skråningen sikrede, at parcelhusene fortsat kunne have havkig.

Parcelhusgrundene var dyre, men flere af dem blev hurtigt solgt.

Derimod ligger området på skråningen, som blev udlagt til rækkehuse, ubebygget hen.

Plan- og miljøudvalget godkendte på sit møde tirsdag en ny lokalplan, som giver mulighed for at opføre 12 parcelhuse på skråningen i stedet de oprindelig planlagte 32-36 rækkehuse samlet i en håndfuld klynger.

Et krav til rækkehusene var, at de skulle opføres med fladt tag. Den ny lokalplan tillader huse med sadeltag, fladt tag eller tag med ensidig hældning. I størsteparten af området med samme maksimumshøjde som husene i den gamle lokalplan.

Dog må huse på den øverste del af kystskråningen nu bygges i op til 7,5 meters højde, hvis de opføres med sadeltag. I den gamle lokalplan var maksimumhøjden 4,5 meter.

I den nye lokalplan frafaldes også kravet om bestemte tagmaterialer og facader i lyse farver.

Flere af naboerne med udsigtsgrunde er kede af, at de med den nye lokalplan risikerer at komme til at kigge ud på et mere spraglet og uensartet byggeri end forventet, da selv købte grund i området.

De slipper imidlertid for at skulle kigge ud på høje træer.

Plan- og miljøudvalget besluttede nemlig at indsætte en ny bestemmelse i lokalplanen om, at beplantning ikke må overstige to meter af hensyn til havudsigten.