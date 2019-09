Parkour og street fodbold: Børn og unge var vilde med gadeidræt i Hjørring

Mammutpladsen i Hjørring var i fredag formiddag godt besøgt af skoler og institutioner, da DGI Nordjylland åbnede for at prøve forskellige gadeidrætter. Fra kl. 14 - 20 var der åbent for alle. Man kunne prøve skate, løbehjul, trial, parkour, panna, street fodbold, street workout, freestyle, street basket og graffiti/street-art. Derudover er der musik og street food.

Se fem unges mening om Street Attack i videoen her: