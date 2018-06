Parlament vedtager nyt navn til Alexander den Stores rige

Makedoniens parlament har ved en afstemning stadfæstet en aftale med Grækenland om at ændre landets navn til Republikken Nordmakedonien.

De to lande har været i strid om landets navn i årtier. Den bunder i, at Grækenland har en region af samme navn.

Medlemmerne af parlamentet har onsdag godkendt loven, som ændrer navnet, med 69 stemmer for, rapporterer nyhedsbureauet AP. Der er 120 medlemmer i forsamlingen.

Oppositionspartiet VMRO-DPMNE boykottede afstemningen, som vækker store følelser blandt makedonerne. Navneændringen har ført til demonstrationer og sammenstød.

Premierminister Zoran Zaev kalder aftalen "værdig og acceptabel", men langt fra alle er enige i det. Regeringens håb er, at navneændringen kan bane vej for store beslutninger om medlemskab af EU og Nato.

Hidtil har Grækenland, som er medlem af begge, blokeret for makedonsk medlemskab på grund af navnestriden.

Konflikten med Makedonien har rødder til 1991, da Makedonien blev uafhængigt af Jugoslavien.

Historisk er Makedonien blandt andet interessant for begge lande, da Alexander den Store blev født i regionen.

Makedonerne har i et forsøg på at skabe en identitet i de seneste år brugt Alexander den Store som navn på stort set alt af en vis størrelse - blandt andet en lufthavn, en motorvej og et sygehus.

Desuden er der opstillet en del statuer af den makedonske konge, som erobrede Perserriget mere end 300 år før år 0.

/ritzau/