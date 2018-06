Parterne optrapper kampe i livsvigtig havneby i Yemen

De voldsomme kampe mellem den regeringsvenlige koalition, der er ledet af saudiarabiske styrker, og den shiitiske oprørsgruppe, houthi-oprørerne, i Yemen er intensiveret voldsomt.

På tredje døgn af kampene er dødstallet steget til mindst 280 døde.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Parterne kæmper om den oprørskontrollerede havneby Hodeida, hvor igennem langt størstedelen af varer og nødhjælp kommer ind i det fattige land.

Natten til lørdag dansk tid er koalitionen, der støtter Yemens regering i eksil, på nippet til at vinde kontrol over lufthavnen i byen med en placering blot få meter fra lufthavnens porte.

Røde Kors frygter for civilbefolkningen i Hodeida, efter offensiven mod havnebyen er blevet indledt.

- Det, vi ser i Yemen nu, er et angreb på livslinjen for helt afgørende forsyninger til civilbefolkningen, siger generalsekretæren for det norske Røde Kors, Bernt G. Apeland, ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

- Konsekvenserne vil ramme mange og forværrer en allerede desperat situation.

FN har også tidligere udtrykt bekymring for, at angrebet vil kunne lamme leveringen af handelsvarer og humanitær hjælp til millioner af mennesker i Yemen, som er på randen af hungersnød.

Under et hastemøde torsdag opfordrede FN's Sikkerhedsråd på det kraftigste til, at havnen i Hodeida holdes åben for mad og nødhjælp under det igangværende angreb.

Til gengæld afviste sikkerhedsrådet et svensk forslag, om at fastfryse den militære aktion for en stund, der kunne give houthi-oprørerne tid til at trække sig tilbage fra havnebyen.

De Forenede Arabiske Emirater, som også støtter Yemens regering i kampene, skønner, at havnen i Hodeida genererer et overskud på cirka 200 millioner kroner om måneden for houthi-oprørerne.

Det vil derfor give koalitionen en væsentlig fordel i krigen, hvis den vinder kampen om Hodeida, der er oprørernes eneste havn.

Det vil være første gang i flere år, at en af parterne gør betydelige fremskridt.

/ritzau/