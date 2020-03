Partier er enige om ny hjælpepakke til erhvervslivet

KØBENHAVN:Folketingets partier er enige om, at selvstændige får lønkompensation som privatansatte. Der gives mulighed for lån på op til 60 milliarder kroner.

Det er en af de mange elementer i den lynaftale til gavn for erhvervslivet, som partierne har lavet på under et døgn.

- Når man tager lånedelen med, prioriterer vi i omegnen af 100 milliarder kroner.

- Folketinget sender et utvetydigt signal om, vi er parat til at tage alle nødvendige skridt for at få Danmark igennem coronavirussen, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Regeringen fremlagde sine seneste tiltag for at hjælpe erhvervslivet onsdag. Der blev forhandlet det meste af natten for at få aftalen på plads.

- På Christiansborg er de daglige politiske uenigheder for en tid lagt til side.

- Jeg er stolt over at kunne fortælle, at samtlige Folketingets partier i nat har forhandlet en omfattende og robust hjælpepakke på plads, siger Wammen.

