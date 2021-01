Partier venter utålmodigt på forhandling om minkkompensation

KØBENHAVN:Statsminister Mette Frederiksen (S) gav søndag aften udtryk for, at en aftale om kompensation til minkavlere var på vej snart, men at hun ikke kunne gøre noget, før regeringen havde fundet 90 mandater i Folketinget bag en aftale.

To steder regeringen i hvert fald ikke leder efter mandaterne, er hos Dansk Folkeparti og Konservative.

Her beskriver begge partiers erhvervsordførere at trods statsministerens gengivelse, så er forhandlingerne gået i stå. Og de venter nu på at blive indkaldt igen engang i denne eller næste uge.

Derfor er begge partier overraskede over, at statsministeren skulle være så forundret over, at der ikke er skaffet flertal bag en aftale.

- Det er helt til hest. Jeg synes simpelthen ikke, at en regering kan være det bekendt at give sådan en illusion, siger Hans Kristian Skibby, der er erhvervsordfører for Dansk Folkeparti.

- Det er noget af en provokation, at man går ud og giver et billede af, at man har vist imødekommenhed, og at man har gang i masse ting. For intet af det passer.

- Det er ren fætter-forklar-mig-røv. Det passer simpelthen ikke. Jeg kan dokumentere, hvornår jeg har haft dialog med regeringen.

Ifølge Hans Kristian Skibby var Dansk Folkeparti senest til møde med regeringen om kompensation til minkavlerne 30. november.

De Konservatives Mona Juul er heller ikke imponeret af regeringens iver for at få en aftale i hus.

- Det går meget langsomt. Vi sidder og venter på at blive kaldt til forhandlinger, siger hun.

- Konservative var senest til forhandlinger 16. december og har siden hen kun fået at vide, at vi vil blive kaldt ind i uge 2 eller 3.

- Så medmindre andre sidder og prøver at finde de 90 mandater, så er det bare langsommelighed, der skyldes, at der ikke er lavet en aftale endnu efter min mening.

Også hos støttepartiet SF håber man, at der snart igen kan komme fremdrift i forhandlingerne.

- Det er ved at være noget tid siden, at vi senest har forhandlet, så jeg håber, at vi snart kommer i gang igen, siger Carl Valentin, der er fødevareordfører.

Han mener dog, at oppositionen også bidrager til forsinkelsen.

- Det er klart, at jo flere krav de borgerlige kommer med om at skrue op for det her beløb, desto mere tid kommer der til at gå med at diskutere med EU-Kommissionen, om det her kan lade sig gøre, siger han.

