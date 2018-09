Partihop i Sverige: Borgerlig skifter til Sverigedemokraterna

Tre dage før valget i Sverige har Sverigedemokraterna (SD) hvervet et kendt medlem af Kristdemokraterna (KD), Charlie Weimers, som er tidligere leder af Kristdemokraternas (KD) ungdomsparti.

I et længere indlæg på Facebook skriver Weimers, hvorfor han søger over i SD. Han mener, at Sverige er truet af islamisme, og han ønsker at standse al indvandring til Sverige, som ikke er arbejdsindvandring.

– Når jeg i 2050 ser mine børn og endnu ufødte børnebørn i øjnene, vil jeg kunne rette ryggen og sige, at jeg gjorde alt, hvad der stod i min magt for at bevare Sverige som et af verdens bedste lande at bo i.

- Derfor forlader jeg i dag KD og søger medlemskab hos SD, skriver han.

SD-lederen, Jimmie Åkesson betegner rekrutteringen af Charlie Weimers som en af de største hidtil og kalder Weimers for en af de mest betydningsfulde konservative profiler i landet.

– Flere og flere begynder at forstå det. Derfor begynder flere og flere fra andre partier at søge over til os, siger han.

KD har nu travlt med at nedlægge alle de poster og opgaver, som Weimers har haft i partiet, samtidig med at det forsøger at nedtone betydningen af det opsigtsvækkende partiskifte.

– Sverigedemokraterna forsøger at få dette til at fremstå som en stor ting, men Charlie Weimers har ikke haft nogen rolle i partiet på landsplan, siger Martin Kits, der er fungerende pressechef for KD's partileder, Ebba Busch Thor.

Den 35-årige Weimers har indtil nu arbejdet som stabschef i Bruxelles for KD's EU-parlamentariker Lars Adaktusson. Han har også været politisk rådgiver for den tidligere socialminister Göran Hägglund.

Han var leder af Kristdemokraternas ungdomsparti KDU i årene 2008-2011.

/ritzau/TT