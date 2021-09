Partilederdebat i Aalborg - send dine spørgsmål til partilederne

Mandag den 6. august er der politisk topmøde i Aalborg, når Kristian Thulesen Dahl (DF), Pernille Vermund (NB), Mai Villadsen (EL) og Lars Løkke Rasmussen (M) mødes i en partilederdebat styret af Clement Kjersgaard. Det sker til Demokratiets Genklang, Danmarks nye demokratifestival, der bliver afholdt i Musikkens Hus over to dage. Her vil der være fokus på samtale, fremtidens demokrati og løsninger på tidens udfordringer. Det Nordjyske Mediehus vil også være tilstede og blandt andet deltage i debatter.

Clement Kjersgaard har sat de politiske ledere i stævne til en snak om fremtiden med emner som klima, ekkokamre, generationskløfter. Hvad er det for et billede, der tegner sig af vores samfund? Han vil som ordstyrer bringe borgernes spørgsmål i spil. Du er derfor inviteret til at stille spørgsmål til partilederne.

Leder af det nystiftede parti Moderaterne og tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, glæder sig til demokratifestivalen i Aalborg.

- Der er brug for, at vi får en ordentlig samtale, om hvad der er demokratiets tilstand og er vi gearet til at løse samfundets store udfordringer. Jeg håber, du også vil deltage, siger Lars Løkke Rasmussen og opfordrer til at indsende spørgsmål.

