BRØNDERSLEV: - Det kommer til at halte gevaldigt med demokratiet.

Det mener to organisationsfolk inden for politik, gymnasielærer Christen H. Bager, Dronninglund, og murermester Jan Thaibert, Agersted.

Som repræsentanter for de to største partier i kommunen har de sat sig for at sætte fokus på demokratiet op til efteråret kommunalvalg.

Christen H. Bager har gennem fire-fem år været medlem af Socialdemokratiet, og er i dag i bestyrelsen for Socialdemokraterne i den tidligere Dronninglund Kommune.

Jan Thaibert er formand for Venstre i Dronninglund-Agersted-Agersted. Han har været aktiv i partiet siden 1994.

Begge agter at opstille til det kommende kommunalvalg. For Christen H. Bager er det første gang, han opstiller til kommunalvalg.

Jan Thaibert har opstillet to gange, men er ikke valgt ind, men han har seks gange været indkaldt som stedfortræder til Brønderslev Byråd.

Begge rykker sig i håret over, hvad der kan gøres for at skabe interesse for politik.

- Vi har forsøgt med møder med kendte politikere, men det hjælper ikke. Der kommer kun få for at høre på dem, bemærker Christen H. Bager.

De forsøger også at prikke mulige kandidater på skulderen. Også for at de skal blive medlemmer af partiforeningerne.

- Men det er svært, fastslår de begge.

Fra 100 til 45 medlemmer

Der var 100 medlemmer, da de tre Venstrevælgerforeninger i Dronninglund, Asaa og Agersted slog sig sammen for otte år siden. I dag er der ca. 45.

Også Socialdemokraterne taber medlemmer. Der kommer ikke nye medlemmer til, når de ældre falder fra.

- Det er en kedelig udvikling, synes de.

Jo færre medlemmer der er i vælgerforeningerne, jo færre er der om at opstille kandidater til byrådet.

- Det bliver lidt logeagtigt, bemærker Jan Thaibert.

Om baggrunden for, at der ikke er den store interesse for at stille op til kommunalvalget, bemærker Jan Thaibert, at der i befolkningen er en gren af politikerlede:

- De emner, der tages op, kan også virke lidt fjerne fra borgerne, jo større kommunerne bliver. Der er også mange, der synes, at en stor del af politik handler om besparelser, ligesom der skal læses en stor stak papirer inden et byrådsmøde.

Både han og Christen H. Bager mener, at unge ikke sætter sig ind i lokal-politik via medier. De får mange gange deres nyheder via mobiltelefonen.