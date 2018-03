Pas på: Boller kan indeholde metalspåner

DANMARK: En række produkter fra Kohberg kan indeholde metalspåner, og de bliver nu tilbagekaldt.

Det drejer sig om Kohberg Stenovnsbagt Hvede Ciabatta, Kohberg Stenovnsbagt Fuldkorns Ciabatta, REMA 1000 Stenovnsbagte Ciabatta Stykker samt Kohberg Antons Grødboller.

Kohberg Bakery Group A/S oplyser, at der opstod en fejl under produktionen, og at der altså kan være kommet små metalspåner i brødet. Det kan i yderste konsekvens giver skader på tænder, munden og svælget.

Fejlen er straks blevet rettet, men produkterne tilbagekaldes, og forbrugerne bør kassere dem eller levere dem tilbage til de butikker, hvor de er købt.