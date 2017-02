NORDJYLLAND: Onsdag morgen er der ganske enkelt spejlglat over hele landsdelen.

Derfor gælder det om at køre hjemmefra i rigtig god til.

Vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi fortæller her til morgen, at der saltes over hele Nordjylland.

Samme melding kommer fra vagtchef Anders Olesen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi har meldinger om, at der er glat på Mors og i Thy-området, hvor er saltet på de store veje, og hvor man er i gang med de små, fortæller han.

Der er tillige stedvist diset og tåget i Nordjylland, hvor alle bilister opfordres til at køre forsigtigt.

Ifølge DMI har Nordjylland efter en meget kold start på dagen udsigt til en del sol med temperaturer op mellem 1 og 5 grader i løbet af onsdagen.