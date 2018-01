Pas på: Rugbrød kan være forurenet og må ikke spises

DANMARK: Kohberg Bakery Group A/S tilbagekalder to partier rugbrød, da der er risiko for, at det er blevet forurenet med en mindre mængde kølemiddel.

Det oplyser Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

Risikoen for forurening gør rugbrødet uegnet som fødevare.

Der er tale om softkernerugbrød på et kilo, som er solgt fredag i Netto. Brødene er solgt uden emballage som friskbagt brød i "Brødhuset".

Desuden trækkes brød under navnet Aktiv protein brød tilbage. De har en størrelse på 600 gram og har bedst før-dato 25. januar. EAN-nummeret er 5726866108500. Brødene er solgt i butikker over hele landet.

Ifølge Fødevarestyrelsen er en teknisk fejl skyld i en mindre lækage i vandtilførslen, som betyder, at der er risiko for, at brødet er forurenet med kølemiddel.

Hvis man har fået fingre i et af de brød, som muligvis er forurenet, skal man levere det tilbage til butikken eller smide det ud.

/ritzau/

Læs advarslen fra Kohberg (pdf-fil)