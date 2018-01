Pas på: Store mængder vand på motorvejen

VEJRET: Regn og blæst betød, at vand på kørebanen flere steder på de nordjyske veje gav trafikale problemer mandag morgen.

Vejdirektoratet advarede i hvert fald bilisterne mod vand på vejen tre steder ved de nordjyske motorveje, hvor der var risiko for akvaplaning.

Det var nødvendigt at tilkalde en slamsuger flere steder for at få fjernet vandet. Det var galt i sydgående retning på motorvej E45 omkring afkørsel 21 Nørresundby N, og desuden var der problemer på vejen ved tilkørsel 13 Sæby S i sydgående retning. Endelig var der meldinger om problemer med vand på kørebanen på motorvej E39 i nordgående retning ved frakørsel 7 Brønderslev S.