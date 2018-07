Pas på badevandet: Giftige alger konstateret flere steder i Nibe-området

NIBE: Både mennesker og dyr frarådes at benytte badevandet ved Nibe Badestrand, Nibe Camping Sølyst og ved Klitgårds Fiskerleje efter fund af blå-grønne alger i vandet de pågældende steder.

Blå-grønne alger er giftige i høje koncentrationer og kan både forårsage hudirritation og influenzalignende symptomer som hovedpine, diarré, kvalme og feber. Særligt børn og personer med allergi eller svækket immunforsvar skal være særligt påpasselige, da de er mere følsomme over giften i algerne. Lad derfor heller ikke børn lege nær alger, der er skyllet op på standen.

Hunde er dog også udsatte og bør holdes væk fra vandet og skumansamlinger på stranden, da indtagelse af store mængder alger kan være livstruende for dem. Lad ikke din hund drikke af vandet - og har din hund været i algefyldt vand er det vigtigt at pelsen skylles grundigt, da algerne ellers kan ende i meget store koncentrationer i hundens mave, når den gør sin pels ren.

Aalborg Kommune holder løbende øje med vandkvaliteten rundt om i kommunen og advarselsskiltene vil først blive fjernet, når algekoncentrationen er på et ufarligt niveau igen. Blå-grønne alger trives i perioder med varmt vejr i relativt stillestående vand, og med udsigt til masser af solskin og begrænset blæst den kommende tid, kan det ikke udelukkes, at algerne vil dukke op andre steder i Aalborg Kommune. Badegæster opfordres derfor til at holde øje med skiltning ved badestederne, opdateringer på www.aalborg.dk og hvordan vandet tager sig ud på strandene.

En god tommelfingerregel er: Står man i vand til knæene, men ikke kan se sine tæer, fordi vandet er uklart, kan det være tegn på algerne, og så bør man lade være med at bade det pågældende sted. Derudover kan skumansamlinger på stranden være tegn på koncentrationer af døde alger og endnu en indikation på at svømmeturen bør foregå et andet sted.