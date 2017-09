Pas på de nye digitale datingfælder

DANMARK: Dating er i stor stil rykket på internettet og foregår på alt fra Tinder til dedikerede netsider eller via Facebook.

Men de økonomiske fælder og svindlere er også rykket med.

Få eksperternes råd til at undgå at blive snydt, det kan nemlig koste dyrt i både penge og følelser.

1. Uopfordrede invitationer

Peter Kruse, medstifter af it-virksomheden CSIS, er ikke i tvivl: Den sikre vej til at løbe ind i problemer er, når man bliver kontaktet uopfordret. Primært på sider, der ikke har noget med dating at gøre.

- Dem, vi har set rigtig mange af, er invitationer på Facebook eller andre sociale medier, som kommer, uden at man selv har gjort noget for at skabe kontakt, siger Peter Kruse.

Hovedparten af de profiler er nemlig oprettet med det formål at lave svindel.

- Man bliver lokket ind i en chat, hvor man betaler for hvert minut eller hver sætning, man kommunikerer med denne her person, som kan være hvem som helst, siger Peter Kruse.

2. Social engineering

I har skrevet sammen, der er god kemi. Men så er uheldet ude: Din flirt skal pludselig bruge penge til en begravelse.

- I det øjeblik, der efterspørges penge, skal alarmklokkerne ringer. Så er man sandsynligvis ved at falde i en it-fælde, fortæller Anette Høyrup, seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk.

Disse henvendelser er skrevet i et fint sprog af en tilsyneladende helt almindelig person, og så kommer forespørgslen efter penge, først når der er opbygget en relation.

Det kaldes social engineering.

- De er snedige nok, så det er ikke på andendagen, de beder en overføre penge. Social engineering handler netop om at bygge en social relation op over tid og vinde tilliden. Og kærlighed kan gøre blind, siger Anette Høyrup.

Hun fortæller desuden, at overførslen ofte ikke skal foregå med et traditionelt VisaDankort.

- Det er typisk via en mere underlødig betalingsform. Der sidder nogle mellemmænd, så man ikke kan gå ned i banken og få pengene tilbage, så bordet fanger og pengene er mistet, siger hun.

3. Identitetstyveri

Det er vigtigt at krydstjekke informationer og billeder på nettet. Men der findes svindlere, der bruger et rigtigt navn og billede - uden at have noget med den person at gøre.

- Vi har oplevet mange gange, når folk har lavet lidt detektivarbejde, at de kommer i kontakt med en person, der siger: "Åh nej, er han nu på spil igen". For der kan sagtens være en rigtig person bag, men hvor det er identitetstyveri, for så virker det mere troværdigt, fortæller Peter Kruse.

/ritzau/FOKUS