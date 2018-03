Pas på dine øjne og undgå synstab

DANMARK: Mange tænker ikke på, at deres øjne er et organ, som kan blive ramt af sygdomme. Derfor tænker de heller ikke på, at der er flere ting, de selv kan gøre for at forebygge sygdomme og synstab.

I en ny rapport bliver det slået fast, at der i 2030 vil være 18 procent flere danskere, der har svagt eller intet syn. Det svarer til i alt 76.000 personer.

Rapporten er lavet af Copenhagen Economics for Dansk Blindesamfund og Louis Nielsen.

Landsformand for Dansk Blindesamfund Thorkild Olesen fortæller, at 50 procent af de synstab, der rammer danskerne, faktisk kan undgås med forebyggelse.

- Man skal opfatte øjnene som resten af kroppen og gå til undersøgelse med øjnene, ligesom man går til undersøgelse med sine tænder, siger han.

På den måde kan man fange flere ubehagelige øjensygdomme. Og det gælder alle - både dem, som bruger briller, men i høj grad også dem, der ikke gør.

Livsstil påvirker synets sundhed

- Man kan undgå grøn stær, der kommer snigende og kan være svær at opdage. Man kan også opdage, hvis man får problemer med forkalkning, siger Thorkild Olesen.

Det er sygdommen alderspletter på nethinden (AMD), som landsformanden hentyder til. Det er den største årsag til synstab i den vestlige verden.

Han anbefaler også, at man løbende tjekker sine øjne, hvis man har sukkersyge - både type 2 og den insulinkrævende sukkersyge.

Ens livsstil kan også påvirke synet, og særligt én last er værd at skrotte, hvis man vil sænke sin risiko for synstab.

- Rygning er problematisk. Vi ved, at man har risiko for nedsat syn, hvis man er ryger, siger Thorkild Olesen.

Derudover er motion godt. Undersøgelser viser, at syv timers motion eller mere om ugen giver tre gange lavere risiko for at udvikle alderspletter.

Ud over at finde øjensygdomme så kan udstyret hos flere optikere i dag også finde andre sygdomme og sundhedsproblemer.

Hos optikerkæden Louis Nielsen bruger man et funduskamera, som tager et billede af nethinden, og det kan registrere tegn på forskellige sygdomme, siger Kristian Mortensen, kommunikationschef hos Louis Nielsen.

- Af øjensygdomme kan man finde grøn stær og AMD, men man kan også finde tegn på diabetes, for højt tryk i hovedet, hjernesvulster og nogle kræftformer, siger han.

Finder en optiker tegn på sygdom, så guider han patienten videre til en øjenlæge, der så kan stille diagnosen eller sende patienten videre i sundhedssystemet.

Der er derfor et stort forebyggende potentiale, hvis danskerne hvert eller hvert andet år bliver tjekket hos en øjenlæge eller optiker, konstaterer Kristian Mortensen.

Oplever man ændringer ved sine øjne, så er det vigtigt at reagere.

FAKTA Symptomer på øjensygdom Træthed og vedvarende hovedpine

Svært ved at læse

Røde øjne

Dobbeltsyn

Sløret syn

Gradvist synstab

Mørke pletter

Genstande bliver uskarpe.

Kilde: Louis Nielsen.

/ritzau fokus/