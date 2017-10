Pas på disse huller i din bilforsikring

BILER: Med en almindelig ansvars- og kaskoforsikring på bilen går de fleste ud fra, at man altid er dækket i tilfælde af skader eller uheld.

Men sådan forholder det sig ikke. Der er nemlig situationer, hvor bilforsikringen ikke er nok.

Det fortæller Kristian Pitzner-Jørgensen, der er direktør for prissammenligningssiden Samlino.dk.

- Mange danskere tror fejlagtigt, at de er langt bedre sikret, end det egentlig er tilfældet. Der kan derfor dukke nogle ubehagelige overraskelser op, hvis man som forbruger ikke sætter sig grundigt ind i, hvad der er inkluderet i policen, siger han.

Derfor har Samlino.dk sat fokus på en række områder, hvor den almindelige bilforsikring ikke dækker.

Føreren ikke dækket ved uheld

Et af områderne er, hvis du som fører af bilen kommer til skade ved et uheld. Her dækker bilforsikringen nemlig ikke. Det uddyber Helle Brasch, der er jurist i FDM’s juridiske rådgivning.

- Ansvarsforsikringen dækker ikke bilens fører, men den dækker til gengæld passagererne i bilen.

- Kommer føreren til skade under et solouheld, skal man altså have en førerulykkesforsikring eller en anden form for ulykkesforsikring. Den vil nemlig dække de personskader, som man får i den situation, siger hun.

Til gengæld vil passagererne være dækket af bilens ansvarsforsikring samt folks egen ulykkesforsikring.

Et andet punkt er tyveri af din bil, hvis den står tændt, eller hvis nøglen sidder i tændingen. Det klassificeres nemlig som grov uagtsomhed, og så dækker bilforsikringen ikke.

Det samme gælder, hvis du har efterladt nøglen et sted på bilen, hvor en tyv vil kunne finde den.

- Gemmer du bilnøglen oven på dækket eller et andet sted på bilen, kan det betegnes som grov uagtsomhed, og så er der ingen forsikringsdækning, siger Helle Brasch.

Det samme gælder, hvis du lader bilnøglen ligge i jakkelommen, mens du spiser på en restaurant.

Fastmonteret eller ej

Har du dyrt ekstraudstyr liggende i din bil, skal du være opmærksom på, at bilforsikringen ikke dækker det i tilfælde af indbrud. Det kan eksempelvis være en gps eller en computer.

Til gengæld kan indboforsikringen i visse tilfælde træde i kraft. Det kræver dog, at udstyret ikke har ligget synligt fremme i bilen.

Alt udstyr, der til gengæld er fastmonteret i bilen, er som udgangspunkt dækket af bilforsikringen, siger Helle Brasch.

Har du en dyr campingvogn eller trailer, skal du også være opmærksom på, at ansvarsforsikringen ikke altid gælder.

- Her er der mange, der går galt i byen. Ansvarsforsikringen for bilen dækker nemlig også det, du hægter på bilens trækkrog. Den dækker dermed skader, som både bil og påhæng måtte forvolde af skade, når bilen er i bevægelse.

- Hvis der til gengæld sker en skade på campingvognen, når den holder stille - eksempelvis på en campingplads - vil det være campingvognens kaskoforsikring, du kan anmelde skaden til, siger Helle Brasch.

Hun råder derfor campingvognsejerne til at tegne en separat kaskoforsikring på sin campingvogn, hvis man vil være på den sikre side.

/ritzau/FOKUS