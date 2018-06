Pas på med at dele billeder af ulykker og fulde folk

DANMARK: Mange af os render dagligt rundt med vores mobiltelefon og knipser billeder af stort og småt, når vi færdes på gaden, til festivaler eller på stranden.

Men selv om vi som udgangspunkt må tage billeder af alt, der foregår i det offentlige rum, så er det ikke alle billeder, vi må dele på sociale medier, siger mediejurist og forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Vibeke Borberg.

- Almindelige mennesker kan nemt komme til at dele billeder uden at være opmærksom på, at billederne potentielt krænker privatlivets fred eller en persons integritet, siger hun.

Det kan for eksempel være i strid med loven at viderebringe billeder af ofre for forbrydelser eller trafikuheld uden at have samtykke til det.

Det pointerede politiet, efter en 36-årig lastbilchauffør i denne uge blev sigtet for at tage et billede af en voldsom dødsulykke med en forulykket varebil og lægge det ud på Facebook.

Lastbilchaufføren er sigtet efter straffelovens paragraf 264 d, hvor strafferammen er bøde eller fængsel i op til seks måneder.

Det kan også være ulovligt at dele billeder af personer, der er så berusede, at de ikke er i stand til at modsige sig at blive fotograferet og eksponeret på sociale medier, fortæller senioradvokat ved Bech-Bruun Peter Lind Nielsen.

- Det kan for eksempel være forbudt at viderebringe et billede af en person, der ligger fuldstændig sanseløst beruset i en busk med bukserne nede om anklerne, siger han.

Ingen topløse piger

Men hvis personen er ved sine fulde fem og selv har bragt sig i en pinlig situation på et offentligt tilgængeligt område, er det ikke nødvendigvis forbudt at dele billeder af det, siger Peter Lind Nielsen.

- Det er kun, hvis personen er så beruset, at han ikke kan stå på sine ben eller kende forskel på op og ned, at det ikke er tilladt at dele billeder af ham, siger han.

Det kan også være i strid med loven at dele billeder fra en strand, selv om den er offentlig.

Som udgangspunkt er det tilladt at dele oversigtsbilleder af personer, der bader eller tager sol.

- Tager du billedet på lang afstand, så man ikke kan identificere personerne, kan det være fint nok, siger Peter Lind Nielsen.

Men man må ikke offentliggøre et nærbillede af en topløs pige.

- Du må ikke ligge med et teleobjektiv og tage close-up billeder af folk, der solbader, så én person pludselig bliver hovedmotivet, siger Peter Lind Nielsen.

Hvis du er i tvivl, om et billede er problematisk at lægge op på de sociale medier, er det en god idé at tænke over, hvordan du ville have det, hvis det var din mor eller dit barn, der var på billedet, siger Peter Lind Nielsen.

- Hvis man selv ville have det skidt med, at billedet blev delt, skal man ikke gøre det. Både af etiske grunde, men også fordi det kan være forbudt, siger han.