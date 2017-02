KØBENHAVN: Mange har allerede koblet et smart-tv til hjemmenetværket, men snart vil flere apparater formentlig følge efter.

Køleskabe, babyalarmer, plæneklippere, lyskontakter og termostater kan allerede fås i udgaver, der kan sluttes til internettet og styres via mobiltelefonen.

Meningen er selvfølgelig at gøre hverdagen nemmere og smartere for os alle, men der er også en bagside.

Hvert eneste apparat, der er forbundet med internettet, kan nemlig hackes og dermed overtages af andre.

Det siger Fredrik Jubran, der er nordisk salgsdirektør for sikkerhedsvirksomheden Bitdefender.

- Computere og mobiltelefoner ved de fleste, at man bør beskytte, og de er bygget på en måde, at de nemt kan opdateres og sikres.

- Men for denne type opkoblede enheder er der slet ikke det samme fokus på sikkerhed, siger Fredrik Jubran.

Anarkiet råder

Han bakkes op af Rasmus Theede. Foruden at være nordisk sikkerhedschef for it-virksomheden CSC er han også formand for Rådet for Digital Sikkerhed.

Han konstaterer, at anarkiet lige nu råder, når det gælder det såkaldte Internet of Things.

- Mange apparater er lavet af små, uafhængige producenter, som har mere fokus på at få tingene ud over rampen end på sikkerhed.

- De står og generer en masse af det, vi kalder dark data, som ingen rigtigt har styr på. Og ingen ved, hvem disse data bliver delt med.

- Der mangler en international sammenslutning, som kan sætte standarder for, hvordan enhederne taler sammen, og hvordan man sikrer dem mod misbrug, siger han.

Rasmus Theede fortæller, at der er EU-regler på vej, som forpligter producenterne til at rette ind i forhold til blandt andet sikkerhed.

- Men det hjælper ikke så meget i en international verden, hvor der bliver produceret masser af elektronik i Kina og USA.

- Derfor må vi nu og til al evighed tage et personligt ansvar for, hvad vi kobler på vores netværk derhjemme, vurderer it-formanden.

Større sikkerhed

Fredrik Jubran tror dog, at flere af de store producenter på sigt vil blive nødt til at opprioritere sikkerheden.

- Efterhånden, som den almindelige forbruger bliver opmærksom på de risici, der er forbundet med disse enheder, bliver det svært at se bort fra.

- Og vi oplever også interesse fra producenter, der er interesseret i at bygge mere sikre enheder, siger Fredrik Jubran.

En rapport fra it-virksomheden Ericsson vurderer, at der i dag er 5,6 milliarder opkoblede IoT-enheder, mens der er 7,3 milliarder mobiltelefoner.

Allerede næste år forventes IoT-enhederne at overhale telefonerne, og i 2022 vil der være mere end dobbelt så mange enheder som mobiltelefoner.

/ritzau/