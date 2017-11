Pas på poterne: Beskyt hunden mod vinterens vejsalt

DANMARK: Det er ikke kun os mennesker, der skal pakkes ind om vinteren. Som hundeejer skal man også sikre, at ens firbenede ven går de kolde måneder godt i møde.

Hundens poter påvirkes nemlig af vind og vejr, siger dyrlæge Rikke Christensen-Lee, direktør for Dyreværnet.

- Er der frosne vandpytter, der er brudt op, kan isen blive ligeså skarp som syle, og så er der risiko for, at hunden kan blive skåret i poterne og få egentlige skader, advarer hun.

Går man samtidig tur på gader og stræder, hvor der saltes, kan vejsaltet svie i rifterne og forvolde hunden smerter.

Den nederste del af poten er forhornet og hård, men mellem trædepuderne er huden almindelig og derfor ekstra følsom, når det er vådt og koldt, forklarer Rikke Christensen-Lee.

- Fordi der er hår mellem poterne, er der fugtigt i mange timer, og det kan blive til et rigtigt grimt problem. Hunden kan få store og grimme sår, som er svære at komme af med, fordi det er et udsat område, der altid vender mod jorden, hvor der er snavset, siger hun.

Der findes sko og sokletter til hunde, men det kan være vanskeligt at vænne dem til at have det på poterne, lyder det fra Jens Jokumsen, chefkonsulent for familiedyr i Dyrenes Beskyttelse.

I stedet bør man forebygge saltskader ved at smøre poterne med vandafvisende voks.

- Potevoks blødgør og sikrer, at poterne ikke udtørrer og sprækker, så der ikke kommer salt direkte ind i poterne og det bliver smertefuldt. Der kan sidde salt, is og sne mellem poterne, som kan være til gene, så det skal man sørge for kommer af, når man kommer tilbage fra gåturen. Der skal skylles med vand for at få fjernet saltresterne, og så kan man afslutningsvis give poterne lidt voks, så det lindrer, siger Jens Jokumsen.

Spjætter eller halter hunden, når I går tur, eller slikker den sig meget på poterne, kan det være tegn på, at den har smerter, tilføjer Rikke Christensen-Lee.

- Så er det hjem at få vasket poterne og få kigget godt på dem. Poterne begynder at blive lysere og mere gråhvide, når det yderste af hornlaget slides af.

Er skaden sket, og hunden har fået rifter og sprækker, så skal man skylle poterne grundigt med vand, få klippet håret mellem trædepuderne ned og holde området helt tørt.

Derudover bør man smøre poterne med en ophelende creme og helt generelt undgå at gå ture på saltede stier, hvis det er muligt, lyder det fra Rikke Christensen-Lee.

- Er området ved poterne fugtigt, er der også grobund for bakterier. Vask, og tør poterne, så man er sikker på, at der ikke sidder salt og snavs, det er det allervigtigste. Det stopper også, at det svier, for når det svier, gnaver hunden i poten og påfører sig selv skader.

/ritzau fokus/