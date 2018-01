Pas på skjulte strømslugere i hjemmet

FORBRUG: Hvis du vil have billigere elregninger ind ad brevsprækken i år, så er der især en håndfuld strømslugere i dit hjem, som du kan sætte ind overfor.

Gamle cirkulationspumper

Mange boliger har en cirkulationspumpe, der sørger for, at varmt vand cirkulerer rundt til hjemmets radiatorer eller til gulvvarmens slanger.

Modsat de nyere pumper har de gamle tretrins pumper et højt elforbrug, hvis de kører for fuld kraft hele tiden.

Derfor kan du med fordel slukke for cirkulationspumpen i sommermånederne, når der alligevel er slukket for radiatorerne.

I de øvrige måneder kan du prøve at skrue ned på to eller et i stedet for at lade pumpen stå på tre, siger energirådgiver fra NRGi Benny Hebsgaard.

- Måske giver det flow nok til at holde vandet varmt. Det er i hvert fald værd at prøve, siger han.

Hvis cirkulationspumpen er gammel, kan det typisk betale sig at skifte den ud med en A-mærket selvregulerende pumpe, som ifølge NRGi kan give en besparelse på op mod 700 kroner om året.

Glødepærer

Det kan også give besparelser på elregningen at udskifte hjemmets glødepærer med LED-pærer.

Ifølge Energistyrelsen kan du spare 240 kroner om året ved at udskifte fem halogenglødepærer med A+ LED-pærer.

Standby-apparater

Det betaler sig også at slukke for de små røde lamper på fjernsyn, computere, spillekonsoller og andet elektronik.

- Hvis man er på dupperne og husker at slukke for apparaterne på kontakten, kan det spare en gennemsnitsfamilie for mellem 500 og 600 kroner om året, siger Benny Hebsgaard.

Mange familier oplever formentlig, at elforbruget stiger, når børnene bliver teenagere og for eksempel begynder at spille mere computer eller stirre ind i køleskabet i længere tid.

Derfor foreslår Benny Hebsgaard, at forældre sjusser sig frem til, hvad det koster, når børnenes apparater står på standby, eller de bruger unødigt meget strøm.

- Læg så de par tusinde kroner på middagsbordet, så børnene kan se, at pengene i stedet kunne bruges på en tur i Tivoli eller biografen i stedet for at bruge dem på strøm fra apparater, der står på standby, når I sover eller er på ferie, siger han.

Hårde hvidevarer

Køleskabet, tørretumbleren, vaske- og opvaskemaskinen er også oplagte steder at spare på strømmen.

Ifølge NRGi kan en familie med to børn og to voksne i gennemsnit spare 776 kroner om året, hvis de hænger vasketøjet til tørre i stedet for at bruge en A-mærket tørretumbler.

Skal du anskaffe dig en ny tørretumbler, kan du spare meget energi ved at gå efter A-mærket og så mange +’er som muligt.

Ifølge NRGi koster det cirka 5,5 kroner, hver gang du tørrer tøj i en A-mærket tørretumbler, men kun 2 kroner per gang i en A+++ tørretumbler.

Når det kommer til vaske- og opvaskemaskinen, kan du eksperimentere med at vaske på lavere temperaturer og dermed spare strøm.

Du kan for eksempel opnå en strømbesparelse på cirka 55 procent ved at halvere temperaturen, når du vasker tøj.

Apparater, der konstant står til opladning

Det er også vigtigt, at du ikke har apparater stående i en oplader hele tiden.

- Et batteri til en boremaskine, der er ladet op, men fortsat står i laderen, bruger cirka 100-kilowatt-timer om året, siger Benny Hebsgaard.

Endelig er det vigtigt, at du generelt holder øje med dit elforbrug måned for måned.

Aflæs på måleren, hvor mange kilowatt-timer du har brugt, og gang det med prisen for el, råder Benny Hebsgaard.

Som tommelfingerregel koster en kilowatt-time cirka mellem 2 og 2,5 kroner.

Alene ved at blive opmærksom på sit forbrug, kan du nemlig spare mellem 10 og 15 procent på din elregning, siger erfaringerne fra NRGi.

- Ligesom man kan opdage, at et toilet drypper ved at holde øje med sit vandforbrug, kan man blive opmærksom på strømslugere, hvis man holder øje med sit elforbrug, siger Benny Hebsgaard.

/ritzau fokus/