Paskontrol betyder ventetid i Københavns Lufthavn

Fra på lørdag skal man beregne ekstra tid til paskontrol i Københavns Lufthavn, hvis man rejser ind eller ud af Schengen-området.

Det skyldes, at Danmark har tilsluttet sig nye EU-regler om skærpet grænsekontrol, skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at alle, der rejser ind og ud af Schengen-området skal have skannet deres pas. Derfor kan det tage længere tid end normalt at komme igennem paskontrollen i lufthavnen.

Skanningen betyder, at de rejsende bliver kontrolleret i politiets databaser og relevante EU-databaser.

- Den skærpede grænsekontrol er et vigtigt værktøj for politiet, der skal være med til blandt andet at forebygge organiseret, grænseoverskridende kriminalitet, siger Per Fiig, som er centerchef for Nationalt Udlændingecenter i pressemeddelelsen.

- Den øgede grænsekontrol giver os generelt et mere fintmasket net. Den gør det muligt at holde endnu bedre styr på, hvem der rejser ind og ud af Schengen, fortsætter han.

Politiet og lufthavnen arbejder på højtryk for at gøre klar til den øgede kontrol, og har blandt andet indsat ekstra ressourcer til indsatsen i Københavns Lufthavn.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre den bedst mulige rejse for vores passagerer, og vi har et tæt samarbejde med politiet om at blive klar til den skærpede kontrol, hedder det i pressemeddelelsen fra Henrik Peter Jørgensen, der er kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn.

Selv om lufthavnen har sat ekstra pasbokse op og ansat mere personale, kan den skærpede kontrol betyde længere køer.

- Skal man over Schengen-grænsen, er det en god idé at komme i god tid til lufthavnen og have passet klar inden, man kommer frem til paskontrollen, siger Henrik Peter Jørgensen.

