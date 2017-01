En sang for skole og venskab

Der var tidligere på aftenen meldinger om, at flere passagerer sad fast i togene. Siden ved 20-tiden skulle alle dog være sluppet fri, oplyser kommunikationsmedarbejderen.

- Det nemmeste er at holde sig orienteret på Twitter eller lytte efter højttalerne på perronerne, siger Beannie Kauling.

Togbusser var på vej til at blive indsat, og ifølge Metro Service ville de være klar klokken 21.00. Kort før 21.00 kørte metroen igen. Selskabet oplyser dog, at det er med store forsinkelser.

KØBENHAVN: Store dele af den københavnske metro var fredag aften ude af drift. Togene er dog begyndt at køre igen med store forsinkelser på alle strækninger. Det oplyser Metro Service på sin Twitter-profil.

