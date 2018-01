Passagerfly havnede få meter fra sø i tyrkisk lufthavn

Et passagerfly med 168 passagerer om bord havnede i weekenden på en brat skråning få meter fra en sø, da det under landing kørte af landingsbanen i en lufthavn i det nordlige Tyrkiet.

Der udbrød panik blandt passagererne, men alle kunne gå uskadt fra borde.

Optagelser fra lufthavnen i Trabzon viser flyet liggende på maven på skråningen med næsen få meter fra søen. Hvis flyet var skredet blot lidt længere, var det havnet i vandet.

Yuksel Gordu, som var passager i flyet, siger til det statslige tyrkiske nyhedsbureau Anadolu, at der ikke findes ord, som kan beskrive forskrækkelsen hos passagererne.

- Det er et mirakel, at vi slap ud. Vi kunne være brændt op. Flyet kunne have eksploderet, eller vi kunne være havnet i søen. Tak Gud. Det føles, som om jeg er gal, når jeg tænker på alt det, der kunne være sket, siger Gordu.

Fatma Gordu siger til nyhedsbureauet Dogan, at der lød et brag, efter at flyet var landet.

- Næsepartiet ramte jorden, og bagenden blev løftet op i luften. Alle var grebet af panik, siger hun.

Lufthavnen i Trabzon ligger ved Sortehavet. Flyet fra Pegasus Airlines var af typen 737–800.

Flyet kom fra Tyrkiets hovedstad, Ankara, hvor det lettede lørdag aften.

Guvernøren i Trabzon, Yucel Yavuz, siger, at en undersøgelse er sat i værk for at få klarlagt årsagen til, at flyet kørte af landingsbanen.

/ritzau/Reuters